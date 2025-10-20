Asl Na 1 sfratta utenti del patrimonio

- pubblicità -

In questi giorni l’ASL Napoli 1 sta notificando numerosi provvedimenti di sfratto nei confronti degli utenti del patrimonio. L’ente dopo aver sottoscritto un accordo integrativo dei canoni di locazione in virtù della legge 431/98 con le Associazioni della proprietà e dell’inquilinato, unilateralmente ha deciso di non applicarlo, mentre ha notificato a tutti gli utenti intimazioni di pagamento per canoni calcolati in assenza di sottoscrizione di contratti di locazione, ma calcolati unilateralmente senza tenere conto di quanto previsto negli accordi che teneva conto della possibilità di applicare, in presenza di redditi bassi, una riduzione sul canone derivante dall’accordo, cosa pienamente legittima.

Non va dimenticato che il patrimonio dell’ASL, trasferito dagli enti assistenziali disciolti e già gestito dal Comune di Napoli, ha sempre ospitato persone meno abbienti.

Non si capisce questo furore dell’ASL nell’accanirsi contro i cittadini, appalesando la volontà degli stessi di non voler pagare, cosa assolutamente non vera e, sulla scorta dei legittimi interventi della Corte dei Conti allorché i canoni non si riscuotevano proprio, si tende ad accomunare la legittima vicenda di canoni concordati ex lege a condotte illecite tenute nel passato.

La conseguenza di tal accanimento è che molte famiglie stanno subendo sfratti coatti con un accanimento degno di miglior causa, senza tener conto che non si capisce a chi vengono destinati gli alloggi che si liberano, considerato che ci sono decine di famiglie sgomberate per motivi di sicurezza e che stanno fuori dalle case da mesi, mentre vengono fatti continui annunci di lavori di ristrutturazione che puntualmente non vengono avviati, né è possibile che l’ASL minacci di non ridare l’alloggio alle famiglie sgomberate senza dare nessuna puntuale giustificazione in ordine alle asserzioni di mancanza di titoli e questo anche in presenza di atti firmati con il Comune all’atto dello sgombero.

Molti utenti hanno chiesto di poter regolarizzare la propria posizione, scontrandosi con un muro, mentre l’ASL ha creato una vera e propria task force solo per iniziative giudiziarie tese a far sgomberare gli attuali inquilini, forti del fatto che, poiché gli interessati non hanno un contratto, la stessa magistratura convalida gli sgomberi a prescindere.

Riteniamo che non è questo il metodo corretto per affrontare una questione sociale così delicata. Il SUNIA, da tempo, ha chiesto anche un’attenzione alla problematica da parte della Regione Campania, trovando anche qui un muro, forse perché sono altre le cose che interessano e non il destino di tante povere famiglie.

Il SUNIA, data la gravità della situazione, ha richiesto un nuovo incontro con la Prefettura di Napoli, il Presidente della Regione Campania e i rappresentanti del Comune, anche perché la situazione si sta aggravando e c’è il concreto rischio che nei prossimi giorni possa esplodere la protesta degli interessati.