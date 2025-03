Assegno di inclusione e commercianti furbetti, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

- pubblicità -

Il nostro Luca Abete ha trovato a Napoli un commerciante che ha escogitato un sistema furbetto per speculare.

Si tratta della simulazione dei regolari acquisti permessi tramite l’assegno di inclusione, che è uno strumento di Welfare: in realtà il negoziante fornirebbe soldi trattenendo una cospicua percentuale per sé.

Il soggetto non è preoccupato per il danno alle casse pubbliche ma nutre un’ingiustificata paura per le “tarantelle”.