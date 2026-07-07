Attentato Ranucci, a Lavitola contestati reati di associazione mafiosa e tentata strage

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Nel procedimento emesso dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma nell’ambito dell’attentato a Sigfrido Ranucci ed eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma nei confronti di Valter Lavitola, risultano indagati, oltre a Valter Lavitola, anche Pellegrino D’Avino, Antonio Passariello, Saverio Mutone, Luca Amato, Marika De Filippis e Clesio Tavares Gomes.

I reati contestati secondo l’accusa

A vario titolo, la Procura contesta loro i reati di concorso nel tentato delitto di strage, detenzione, porto e impiego illegale di esplosivi, danneggiamento aggravato e minaccia aggravata, tutti contestati con l’aggravante del metodo mafioso.

Secondo l’ipotesi accusatoria, Lavitola avrebbe rivestito il ruolo di mandante dell’azione, mentre Gomes avrebbe svolto la funzione di intermediario tra il presunto mandante e gli esecutori materiali dell’attentato.

Tavares intermediario tra Lavitola e gruppo campano

Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno consentito di individuare nel cittadino camerunense Clesio Tavares Gomes l’anello di collegamento tra il presunto mandante e gli esecutori materiali. Gli investigatori evidenziano che Gomes risulta dipendente dal 2017 della società che gestisce il ristorante ‘Cefalù Bistrò di Pesce’, esercizio commerciale ritenuto riconducibile a Lavitola.

Un elemento che, insieme alle intercettazioni telefoniche e all’analisi delle celle telefoniche, avrebbe contribuito a delineare il quadro investigativo. Particolare rilievo assumono anche le conversazioni intercettate tra la compagna di Gomes e lo stesso indagato, dalle quali emergerebbe come il rientro dell’uomo in Italia dipendesse da decisioni attribuite a Lavitola.

Gli investigatori ritengono inoltre che, subito dopo l’attentato, Gomes sia stato agevolato nel trasferimento in Camerun, dove tuttora risiede, circostanza che costituirebbe un ulteriore elemento indiziario