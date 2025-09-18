Attore di Mare Fuori danneggia prono soccorso dei Pellegrini

- pubblicità -

Sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio Artem Tkachuk, 25enne attore della fiction “Mare fuori”, protagonista di un episodio singolare nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli.

I carabinieri, intervenuti su richiesta dei sanitari, dopo la segnalazione di alcuni spintoni a personale sanitario e vigilanza e dopo il danneggiamento di un macchinario, hanno bloccato il 25enne e lo hanno portato in caserma. Dopo gli accertamenti, secondo quanto si apprende l’attore che interpreta ‘Pino ‘o pazzo’ sarà denunciato alla Procura di Napoli.

Per motivi ancora da chiarire, il giovane, Artem Tkachuk, che nella serie ha impersonato il ruolo di “Pino ‘o pazzo”, è stato portato in ospedale dal 118. In stato di forte agitazione avrebbe spintonato il personale sanitario e di vigilanza.

Secondo una prima ricostruzione, avrebbe poi danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del pronto soccorso. Avrebbe provato, poi, a fuggire, ma i carabinieri l’hanno bloccato.

Accertamenti sono in corso, mentre il giovane attore è ora in caserma in attesa di decisioni da parte del pubblico ministero di turno presso la procura.