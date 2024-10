Attraversa binari, travolto e ucciso da treno

- pubblicità -

Questa mattina, presso la stazione ferroviaria di Acerra si è verificato un tragico incidente in cui un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno.

L’uomo stava cercando di raggiungere una banchina situata sul lato opposto dei binari e, per farlo, ha deciso di attraversare i binari stessi. Purtroppo, durante l’attraversamento, non si è accorto dell’arrivo di un treno che, partito dalla città di Napoli e diretto a Piedimonte, stava transitando senza effettuare fermate presso la stazione di Acerra.

Il drammatico evento è avvenuto poco dopo le 8 del mattino. Al momento, le autorità competenti sono impegnate a effettuare i rilievi sul luogo dell’incidente per capire meglio come si siano svolti i fatti e procedere con il riconoscimento della vittima. Una volta ricostruita la dinamica dell’accaduto, sarà possibile fare maggiore chiarezza su eventuali responsabilità e se l’accaduto possa essere attribuito esclusivamente a una fatalità o a qualche mancanza nella sicurezza.

Parallelamente, l’azienda ferroviaria Eav, che si occupa della gestione della linea, ha deciso di avviare una commissione interna di inchiesta. Questo procedimento mira a condurre accertamenti approfonditi sull’accadimento, verificare il rispetto delle norme di sicurezza e valutare se siano necessarie ulteriori misure prevenire episodi simili in futuro. Tali iniziative sono fondamentali per migliorare la sicurezza dei passeggeri e del personale ferroviario e per fare luce su eventuali problematiche infrastrutturali che possono aver facilitato l’incidente.