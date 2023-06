Auto esplosa in tangenziale, morta ricercatrice Cnr

Non è sopravvissuta Maria Vittoria Prati, la ricercatrice del Cnr rimasta vittima con un tirocinante dell’incidente avvenuto venerdì scorso sulla Tangenziale, in cui è esplosa l’auto prototipo Polo Wolkswagen SaveLife. La donna, morta dopo quattro giorni di agonia, era arrivata all’ospedale Cardarelli con il 90 per cento di ustioni sul corpo. A confermare il decesso è il professor Romolo Villani, primario del reparto Grandi ustionati del Cardarelli.

Il professore ha anche parlato delle condizioni del giovane Fulvio Filace. Il 25enne, laureando in Ingegneria Meccanica, era a bordo dello stesso veicolo. Le sue condizioni restano gravissime “ma – spiega Villani – presenta meno ustioni, può combattere ancora e noi combatteremo con lui, perchè il nostro scopo è salvare quante più vite è possibile”.

In merito alla vicenda un dirigente del Cnr è stato ascoltato oggi. La Procura ha anche disposto il sequestro di una vettura gemella a quella andata distrutta, una Volkswagen Polo Tdi: prototipo utilizzato anch’esso nell’ambito di un progetto denominato “Life-Save” finalizzato a testare la possibilità di abbinare un motore elettrico con batterie alimentate da pannelli solari a vetture dotate di un propulsore termico con l’obiettivo di ridurre le emissioni nell’ambiente.

A determinare la potente deflagrazione, che solo per fortuna non ha coinvolto altre auto, sarebbero state delle bombole il cui contenuto, al momento, rimane ignoto. A chiarire ogni elemento sarà una relazione dei vigili del fuoco. Il funzionario è stato ascoltato dalla Polizia Stradale nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli.

La vettura gemella è stata sequestrata per i successivi accertamenti che l’ufficio inquirente potrebbe a breve affidare a dei consulenti. L’obiettivo è scoprire perché quelle bombole si trovassero a bordo.