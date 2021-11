Auto saccheggiate, il servizio di Luca Abete a Striscia La Notizia.

Luca Abete ha mostrato nel servizio andato in onda stasera a Striscia la notizia, come in tutta Italia sia ormai tornato “di moda” il saccheggio delle automobili, che vengono vandalizzate dai ladri che rubano pezzi come pneumatici, marmitte, specchietti e molto altro.

Nel servizio compaiono auto ribaltate per rubare la marmitta, altre depredate delle ruote e lasciate sui mattoni, furti a persone ricoverate in ospedale.

Abete ne ha parlato con Carlo Marino, Sindaco di Caserta e Presidente ANCI Campania.

Qui il servizio integrale —>

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/auto-saccheggiate-un-problema-nazionale_75368.shtml