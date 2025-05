Auto scorta Borrelli danneggiata, solidarietà Coisp

- pubblicità -

A seguito del vile attentato nei confronti dell’on. Francesco Borrelli che ha visto balordi danneggiare l’auto di scorta mentre era occupato in un sopralluogo nel comune di Portici, il Prefetto di Napoli ha disposto intensificazione delle misure a tutela della personalità.

Sull’ennesimo e gravissimo episodio di intimidazione è intervenuto il Segretario Generale Provinciale del sindacato di Polizia Coisp Giuseppe Raimondi che ha dichiarato: “Non è più tollerabile tutto ciò! Bisogna ricostituire lo stato di legalità a tutti i livelli ed il grosso impegno che profonde l’on Borrelli va proprio in quella direzione. Condanniamo in modo assoluto il vile attentato perpetrato nei confronti del deputato e dei colleghi di scorta esprimendo a nome mio e del Sindacato che rappresento la piena ed assoluta solidarietà. Occorre ora il massimo impegno da parte di tutte le Istituzioni affinché chi quotidianamente si impegna e lotta per il rispetto della legalità non si senta mai solo!”.