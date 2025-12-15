Autorimessa abusiva sequestrata a Pianura

- pubblicità -

Gli agenti dell’Unità Operativa Soccavo della Polizia Locale, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Pianura, sono intervenuti a seguito di una denuncia presso una struttura adibita ad autorimessa, vendita e noleggio di veicoli senza conducente in Via Pallucci.

Un’articolata attività ispettiva ha consentito di accertare l’assenza totale dei titoli autorizzativi necessari allo svolgimento delle attività esercitate, nonché gravi irregolarità nella gestione dell’area. All’interno del sito sono state rinvenute trentanove targhe di sospetta provenienza, poste sotto sequestro, insieme a diversi manufatti edilizi realizzati in assenza dei permessi richiesti dalla normativa vigente.

La proprietaria del terreno, nonché titolare dell’attività, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia Locale per violazioni edilizie, mentre i Carabinieri hanno contestato i reati di ricettazione, falsità materiale ed emissione di fatture inesistenti.

Sono state inoltre applicate sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro, con la cessazione dell’attività per violazione delle normative vigenti. La donna è stata anche sanzionata per l’apertura abusiva di passi carrabili e per l’affissione di insegne pubblicitarie non autorizzate.