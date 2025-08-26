Avaria alla MSC World Europa, rimorchiata a Napoli

La nave da crociera MSC World Europa, una delle più grandi e tecnologicamente avanzate al mondo, ha subito un guasto elettrico ai motori alle ore 07:25 del 25 agosto 2025, mentre si trovava a circa 8 miglia nautiche da Ponza, in navigazione da Genova a Napoli.
A bordo si trovavano 8.585 persone: 6.496 passeggeri e 2.089 membri dell’equipaggio.
La Guardia Costiera ha confermato che la situazione è tranquilla e sotto controllo: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i generatori di emergenza garantiscono illuminazione, climatizzazione e servizi essenziali.
Sono stati inviati due rimorchiatori dai porti di Napoli e Gioia Tauro, oltre a motovedette CP 308 e CP 280 e un elicottero AW 139 per monitorare la nave.
Nel primo pomeriggio, i tecnici MSC sono riusciti a ripristinare la propulsione, permettendo alla nave di riprendere autonomamente la rotta verso Napoli, scortata dalla Guardia Costiera.
La nave è arrivata a Napoli circa mezz’ora in anticipo rispetto all’orario previsto, viaggiando a una velocità di 15 nodi.
Prima di ripartire per Messina, la nave sarà sottoposta a verifiche tecniche approfondite. La compagnia deciderà se confermare la tappa in Sicilia in base alle condizioni della nave.
