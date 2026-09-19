Bagnoli Futura, sentenze ribaltate in appello, tutti condannati

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Nuovo capitolo giudiziario nella complessa vicenda di Bagnoli Futura, la società pubblica fallita nel 2014 e incaricata della bonifica dell’ex area industriale di Napoli Ovest.

La seconda sezione della Corte d’Appello di Napoli ha emesso ieri le condanne nel processo di secondo grado, celebrato dopo il rinvio della Corte di Cassazione del 14 maggio 2025.

Le condanne

I giudici hanno inflitto pene comprese tra due anni e sei mesi e un anno e otto mesi: Mario Hubler, ex direttore generale – 1 anno e 8 mesi, Gianfranco Caligiuri, ex direttore tecnico – 2 anni e 6 mesi, Giuseppe Pulli, architetto – 1 anno e 8 mesi, Alfonso De Nardo, ex responsabile Arpac – 2 anni

Per Hubler, Pulli e De Nardo è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Per Caligiuri è stata invece revocata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Il caso Santangelo

Non si è proceduto nei confronti del notaio Sabatino Santangelo, già vice sindaco di Napoli, in quanto deceduto. Il professionista si è tolto la vita lo scorso gennaio, lanciandosi dal balcone della sua abitazione.

Un processo lungo quasi vent’anni

Il procedimento, avviato nel 2007, riguarda presunti reati legati alla gestione dei suoli dell’area ex industriale e alla mancata bonifica affidata alla società Bagnoli Futura. La sentenza d’appello arriva dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la decisione del 5 febbraio 2018, quando la VI sezione penale del Tribunale di Napoli aveva inflitto sei condanne.

Annunciato il ricorso in Cassazione

L’avvocato Alfonso Furgiuele, legale di Caligiuri, ha già annunciato che presenterà ricorso in Cassazione, aprendo un nuovo capitolo di una vicenda giudiziaria che continua a intrecciarsi con la storia – ancora irrisolta – della bonifica di Bagnoli.