Bagnoli, la cabina di regia: ci sono le coperture

Le risorse destinate alla bonifica e alla rigenerazione urbana dell’ex area Italsider coprono completamente tutti gli interventi di bonifica terrestre e marina, oltre a quelli infrastrutturali e alla realizzazione delle opere, tutte già approvate a livello sia locale che centrale.

Queste informazioni sono state condivise dal sindaco di Napoli e commissario straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, durante un incontro della cabina di regia a Roma, alla presenza del ministro per gli Affari europei, Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, insieme a tutti i soggetti coinvolti.

In totale, le risorse allocate sono di 499 milioni di euro per la programmazione 2014-2020 e 1,2 miliardi per quella 2021-2027. Manfredi ha sottolineato che la bonifica dell’ex Eternit dall’amianto è stata completata, mentre quella del Parco dello sport è prevista entro la fine del 2025, con il resto delle bonifiche terrestri che dovrebbero concludersi entro il 2027. Attualmente sono in corso i lavori di demolizione dei resti di archeologia industriale che non verranno recuperati.

Contemporaneamente, proseguono interventi infrastrutturali da parte di privati relativi a sistemi fognari, idraulici ed elettrici. È stata inoltre individuata l’area per il nuovo museo di Città della Scienza, distrutto nell’incendio del 2013, ed avviata una manifestazione d’interesse per il porto turistico ‘Marina di Nisida’, il cui territorio è parzialmente compreso nell’area Sin, nel Comune e nell’Autorità portuale.

“Con la cabina di regia odierna, continuiamo il percorso istituzionale positivo iniziato col Governo, formalizzando un step decisivo nel risanamento e nella riqualificazione dell’area di Bagnoli”, ha affermato Manfredi. “Dopo decenni di attesa, l’intera area sta cambiando aspetto grazie ai primi abbattimenti e alle bonifiche già avviate. Gli usi temporanei permetteranno di rendere il sito già fruibile. L’obiettivo è restituire Bagnoli al territorio e ai cittadini napoletani, offrendo loro lidi, un parco urbano, aree verdi e il Parco dello sport”.

A Bagnoli, la colmata sarà rimossa parzialmente.

La colmata a Bagnoli verrà rimossa solo in parte, decisione scaturita da uno studio approvato dalla Via nazionale la settimana scorsa. Questa notizia è stata comunicata dal sindaco di Napoli e commissario straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, durante l’incontro della cabina di regia avvenuto oggi a Roma, alla presenza del ministro per il Sud, Tommaso Foti, e altri rappresentanti, per fare il punto sulla rigenerazione urbana dell’ex area Italsider. Manfredi ha spiegato che l’impatto ambientale di una rimozione totale sarebbe superiore rispetto a una parziale. La parte di colmata che rimarrà sarà sigillata a beneficio delle spiagge artificiali laterali e per creare piattaforme per accedere al mare e praticare sport acquatici. Per quanto concerne il finanziamento delle bonifiche marine, le risorse ammontano a 1,2 miliardi di euro della programmazione 2021-2027, con completamento previsto tra il 2028 e il 2029. “Realizzeremo il più grande intervento di bonifica a mare mai visto in Europa”, ha sottolineato Manfredi, evidenziando la mancanza di normative a livello europeo per operazioni simili. L’ultimo decreto del ministero dell’Ambiente, con il supporto della Protezione civile e del ministero, ha introdotto nuove norme per monitorare l’inquinamento marino sotto la supervisione di Ispra e dell’Istituto Superiore della Sanità, modello che potrà essere esteso ad altre zone d’Italia.

Un piano finanziato dal governo Meloni con uno stanziamento di oltre 1,2 miliardi di euro del Fondo sviluppo e coesione, nell’ambito dell’Accordo per la Coesione con la Regione Campania”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, che ha presieduto a Palazzo Chigi la Cabina di regia per l’area di Bagnoli-Coroglio, mirata a definire gli indirizzi strategici per l’elaborazione del Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana.

“Ritengo altresì importante – ha aggiunto il ministro – l’individuazione di interventi chiave per la mitigazione del rischio sismico e bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nel corso delle operazioni di rigenerazione urbana e risanamento ambientale”