Bagnoli, presentato i progetti di riqualificazione approvati.

“Oggi viviamo un passaggio strategico, finalmente i napoletani avranno modo di capire cosa sarà Bagnoli nei prossimi anni. Il progetto che presentiamo ha un suo valore molto forte: è connesso integralmente al Praru che è legge dello Stato, è decreto, quindi finalmente sappiamo e siamo convinti che quello che vedremo di qui ai prossimi anni è quello che stamattina viene presentato”.

Così il commissario straordinario per la riqualificazione dell’ex area industriale di Bagnoli, a Napoli, Francesco Floro Flores ha presentato oggi i tre progetti vincitori del Concorso internazionale di idee per la valorizzazione naturale e paesaggistica dell’area.

Floro Flores ha anche commentato la decisione del governo di fare nascere un carcere nell’ex caserma Cesare Battisti, vicino al Sin di Bagnoli, che è passata dal ministero della difesa alla giustizia e che sarà trasformata in prigione con 5 milioni di euro.

“Come commissario – ha commentato – non incidiamo fuori dal Sin, quindi io posso chiaramente esprimere solo un parere come persona. veramente non è il massimo avere un carcere nel momento in cui stiamo facendo un grande sforzo di riqualificazione ambientale”.

Ultimo passaggio sulla rimozione della colmata: “Il progetto stesso è bellissimo – sottolinea – è stato recuperato il litorale nella sua originaria giacenza, e quindi la colmata va rimossa. Si sta studiando un progetto che possa prevedere sedimenti marini, litorale e colmata, in un tutt’uno”. (ANSA).