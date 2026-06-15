Bambina di 14 mesi ricoverata al Santobono per intossicazione di droga

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Una bimba di 14 mesi è ricoverata da alcuni giorni all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dopo aver assunto sostanze stupefacenti, verosimilmente per ingestione o inalazione. La notizia è emersa solo oggi.

La piccola, residente con i genitori in provincia di Napoli, era stata portata dalla madre al pronto soccorso di Nola dopo un improvviso malore.

Le sue condizioni, giudicate gravi, ne avevano imposto il trasferimento al Santobono, dove i medici hanno ipotizzato un avvelenamento da droga e hanno effettuato i narcotest, risultati positivi.

Secondo quanto si apprende, la bambina non è in pericolo di vita, ma resta sotto osservazione.

Indagini in corso

La Polizia di Stato, su delega della Procura di Nola, ha avviato accertamenti per chiarire come la piccola sia entrata in contatto con la sostanza. Gli agenti avrebbero già eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione dei genitori, senza però trovare stupefacenti.

Le verifiche proseguono per ricostruire la dinamica dell’episodio e accertare eventuali responsabilità.