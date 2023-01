Bambini a scuola al gelo come pinguini, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

Le scuole che lasciano i bambini al freddo come pinguini.



Luca Abete si reca in due località del napoletano, Castello di Cisterna e Villaricca, per affrontare il problema dell’assenza di riscaldamento nelle scuole per l’infanzia.



Abete chiede una soluzione all’ufficio tecnico per ripristinare un ambiente confortevole.

Anche altre regioni raccontano gli stessi disagi, aule gelide e temperature da pinguini. E sono stati segnalati casi anche in diverse altre regioni.



Dopo l’intervento di Striscia la notizia, le scuole visitate da Abete hanno comunicato di aver

ripristinato il regolare funzionamento dei riscaldamenti.

