Un bambino di tre anni è morto poco fa nell’ospedale San Paolo di Napoli, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente stradale in via Marco Polo, nel quartiere Fuorigrotta.

Il bimbo era in compagnia della madre, quando – per cause ancora da chiarire – è stato investito da un’automobile, il cui conducente si è fermato per prestare soccorso.

Per ricostruire la dinamica sono al lavoro Polizia di stato e Polizia locale. (ANSA).