Banda dei Rolex, Polizia ritrova orologi per 6 milioni.

Duro colpo della Squadra Mobile di Napoli – in collaborazione con quella di Caserta e il commissariato “Poggioreale” – a un’organizzazione criminale con base operativa a Napoli dedita alla ricettazione di preziosi orologi da polso frutto di rapine realizzate in Italia e in altri stati europei.

Nel corso della perquisizione a carico di alcuni componenti della banda sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente 460.000 euro in contanti in banconote di grosso taglio occultati in una scatole di scarpe, 24 orologi di lusso di varie marche (Rolex, Patek Philippe, Tudor, Audemars Piguet, Richard Mille) privi di documentazione attestante la legittima provenienza, certificati di garanzia in bianco o compilati con dati falsi e numerosi pezzi per il montaggio di orologi di pregio (quadranti, casse, cinturini, fondelli, ghiere, etc.).

In particolare, è stato rinvenuto un orologio Richard Mille della limitatissima serie “Yohan Blake”, quotato fino a 1.700.000 euro.

Durante le investigazioni sono stati sequestrati numerosi orologi di ingente valore asportati in occasione di rapine, per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro, tra cui un Patek Philippe rapinato a Milano nello scorso mese di gennaio ad un noto imprenditore locale. (ANSA).