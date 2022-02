Bandiere della pace a San Gregorio Armeno.

San Gregorio Armeno, la strada dei presepi di Napoli nota in tutto il mondo, con migliaia di visitatori ogni anno, si è colorata di pace.

Bandiere arcobaleno per dire no alla guerra e in segno di solidarietà col popolo ucraino hanno tappezzato tutta la strada.

Le botteghe hanno posto la bandiera “in segno di solidarietà e vicinanza all’Ucraina. Preghiamo – dice Gabriele Casillo, presidente dell’associazione che riunisce le botteghe artigiane – affinchè la pace vinca contro la guerra, l’umanità può vincere solo praticando la pace. I popoli di tutto il mondo dovrebbero unirsi per salvare vite umane e il pianeta, per sconfiggere malattie, il Covid, discriminazioni e carestie. Con questo nostro piccolo gesto, speriamo di coinvolgere e sensibilizzare quante più persone con tutte le forze. Che la pace – conclude Casillo – ritorni in tutto il mondo oltre che in Ucraina”. (ANSA).