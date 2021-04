Bando Teatrale per la seconda edizione del Festival Teatramm.

A settembre 2021 partirà la terza edizione del festival teatrale “TEATRAMM” , la direzione artistica del premio è di Emiliano De Martino.

La durata massima di ogni spettacolo non dovrà essere inferiore ai 60 minuti e non superiore ai 90 minuti totali.

Gli spettacoli verranno votati dal pubblico presente in sala e da una giuria tecnica composta da attori, registi, giornalisti, critici e produttori.

Ogni serata vedrà sul palcoscenico del teatro Marconi di Roma N° 2 spettacoli, il primo alle ore 18.30 e il secondo alle 20.00, il pubblico avrà all’ingresso una scheda per la votazione dello spettacolo che vedrà al suo ingresso in sala, mentre la giuria sarà la stessa per tutti gli spettacoli, la percentuale dei voti verrà suddivisa al 50% di competenza della giuria e al 50% dal pubblico, la somma delle due sessioni di voto porterà a decretare il passaggio alla finale e alla posizione definitiva in classifica.

Lo spettacolo che verrà decretato il vincitore del concorso avrà la possibilità di entrare nel cartellone teatrale del teatro Marconi di Roma per la stagione 2021/2022 e di entrare nella rosa di distribuzione della EDM PRODUZIONE&DISTRIBUZIONE.

BANDO DI PARTECIPAZIONE

Emiliano De Martino in collaborazione con il Teatro Marconi rappresentato dal direttore artistico Felice Della Corte, indicono un bando di partecipazione per la messa in scena di spettacoli teatrali a settembre 2021.

La compagnia ospite avrà a disposizione materiale luci e materiale audio sotto elencata:

impianto audio composto da lettore cd, entrata per pc portatile

impianto luci, un piazzato più due speciali da orientare prima dello spettacolo.

tecnici e assistenti di scena sono a carico della compagnia partecipante.

Sono ammessi spettacoli dalla durata minima di 60 minuti e dalla durata massima di 90 minuti, tema libero, editi o inediti, anche liberi da diritti Siae, non vi è limite al numero di interpreti.

SI RICHIEDE DI ALLEGARE ALLA PROPOSTA :

breve sinossi del testo che si intende realizzare

scheda artistica con interpreti, regia, e altri artisti impegnati

recapito del referente unico della compagnia

foto e cv del referente unico

un trailer o video integrale dello spettacolo (link)

numero posizione del testo se depositato siae

locandina formato web

Tutto il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il 10 luglio 2021 solo ed esclusivamente all’indirizzo email : teatramm@libero.it

da specificare nell’oggetto: CANDIDATURA BANDO TEATRAMM’

la quota di iscrizione sara’ di 80.00 € da versare solo dopo la comunicazione telefonica e scritta della direzione artistica per l’avvenuta accettazione dello spettacolo all’interno del concorso TEATRAMM’.

le spese SIAE sono a carico della compagnia.

le spese di agibilità per i giorni di spettacolo della compagnia selezionata sono a carico della compagnia per gli artisti e i tecnici coinvolti.

nel caso di superamento della selezione la compagnia dovrà fornire all’organizzazione delle note di sala in formato flyer (non obbligatorio ma preferibile)

le compagnie selezionate dovranno presentare al loro arrivo per la rappresentazione un tampone effettuato precedentemente

(massimo nelle 72 ore precede

nti oppure certificato vaccinale)

PREMIO PER IL MIGLIORE SPETTACOLO:

il premio per il lo spettacolo PRIMO CLASSIFICATO sarà l’inserimento nel cartellone teatrale del teatro Marconi per la stagione 2021/2022, con condizioni da concordare con la direzione artistica la tiratura e le date, in formula 70/30

(70% alla compagnia e il 30% al teatro, spese escluse)

il premio TEATRAMM nasce nel 2019 al teatro Marconi di Roma come prima edizione, ma ambisce a diventare un format televisivo, durate le serate ci saranno le telecamere che riprenderanno oltre allo spettacolo, anche backstage, presentazioni, votazioni dei giurati e interviste live al pubblico e ai giurati, la compagnia si impegna eventualmente a rendersi disponibile a rilasciare interviste e a lasciare all’organizzazione libertà di utilizzo immagini per la costruzione della puntata pilota del format tv.

Nella serata di gala finale la giuria tecnica e la direzione artistica oltre a decretare lo spettacolo vincitore della terza edizione del FESTIVAL TEATRAMM’, assegnerà anche premi e riconoscimenti per le varie sezioni:

miglior regia

miglior testo inedito

miglior attore

miglior attrice

miglior organizzazione produttiva

miglior costumista

miglior musica inedita

premio speciale miglior attore/trice (giovane promessa)

Inoltre la serata conclusiva sarà palcoscenico di ospiti del mondo dello spettacolo, prime cinematografiche, e collegamenti esterni con altre manifestazioni televisive e live in contemporanea.

per ulteriori informazioni :

telefono: +39 333.7491357

email : teatramm@libero.it

Direttore Artistico –

Emiliano De Martino

Produttore Esecutivo –

Valentina Proietto Scipioni

Organizzazione –

Gianluca Lombardi

Tel. 333.7491357

Email : edmproduzioneedistribuzione@gmail.com