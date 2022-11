Barbiere ucciso, fermati padre e figlio.

Il sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere Annalisa Imparato ha disposto il fermo per l’uomo responsabile dell’omicidio del barbiere Luigi Izzo, avvenuto a Castel Volturno (Caserta), e per il figlio 27enne.

L’accusa è di omicidio volontario per il primo, reo confesso, e concorso nello stesso reato per il figlio, che era in auto quando il papà è sceso accecato dalla rabbia e ha colpito Luigi più volte (si contano tra i quattro e i sei fendenti), e ciò davanti alla moglie del barbiere.

Quasi una sorta di raid punitivo, anche se il responsabile, interrogato nella caserma dell’Arma a Castel Volturno, si è difeso dicendo che quando è sceso dall’auto e si è trovato di fronte Luigi Izzo, avrebbe visto quest’ultimo che avvicinava la mano alla tasca del pantalone tanto da pensare che stesse per estrarre una pistola.

Luigi però non aveva alcuna arma con sé. (ANSA).