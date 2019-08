Bellafronte al Social World Film Festival.

“Far parte di questa manifestazione è per noi un onore. Il tema di quest’anno è Viaggio. Scoperta, itinerario, cammino. Siamo pronti ed emozionati!” – hanno affermato in coro i componenti della produzione.

Bellafronte continua a collezionare successi con la partecipazione alla kermesse nella penisola sorrentina, unica rassegna di cinema sociale in Italia.

La storia del corto

Bellafronte è una favola. Un racconto grottesco e poetico che forse vuole semplicemente rispondere alla vecchia domanda sul significato dell’amore, sull’intreccio inestricabile tra l’amare e l’essere amati. Ma, e in senso più profondo, è in realtà una strana metafora capace di relazionare il coraggio necessario per amare qualcuno e la vita dei comuni mortali, con le sue immense e continue passioni.