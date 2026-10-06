Benzina di contrabbando, GdF sequestra 30.000 litri e denuncia 2 persone

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Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sui prodotti petroliferi, al fine di contrastare i fenomeni speculativi, hanno sequestrato a Marigliano (NA) 30.000 litri di benzina di contrabbando – cd. “Designer Fuel” – denunciando due soggetti di nazionalità polacca.

Tir con targa polacca

In particolare, nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio, i finanzieri del Gruppo Nola hanno controllato un autoarticolato con targa polacca, insospettiti dall’andamento particolare del mezzo.

L’ispezione del veicolo e del carico ha consentito di rinvenire 30 contenitori in plastica, della capienza di 1.000 litri cadauno, in relazione ai quali i due soggetti hanno esibito un documento (“C.M.R.”) ove veniva indicato, quale bene trasportato, olio per dischi dei freni, prodotto che non è soggetto alla stringente normativa fiscale che disciplina la circolazione di quelli energetici sottoposti ad accisa.

Insospettiti dal contesto, i finanzieri hanno eseguito ulteriori approfondimenti sulla merce trasportata, accertando la reale natura del carico, ovvero una miscela di idrocarburi con caratteristiche assimilabili alla benzina, movimentata in totale evasione di imposta.

Sequestro

Al termine delle attività, l’autoarticolato con il suo carico è stato sottoposto a sequestro e i due soggetti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola per il reato, previsto dall’art. 40 del D. Lgs. n. 504/95 (T.U.A.), di “sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici”.

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e, in forza del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte a indagini sarà accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.