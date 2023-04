Berlusconi, prima notte al San Raffaele.

E’ trascorsa senza particolari novità la prima notte in ospedale per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, ricoverato dalla mattinata di ieri in terapia intensiva cardiotoracica all’ospedale San Raffaele, è affiancato dalla compagna Marta Fascina. Finora non sono stati diffusi aggiornamenti, ma è atteso per la mattinata il bollettino medico che potrebbe chiarire le cause del ricovero e lo stato di salute dell’ex premier.

“Il presidente Berlusconi ha riscontrato una infezione postuma di qualcosa che già aveva. Era stato ricoverato per accertamenti, mi risulta che abbia passato una notte tranquilla e nelle prossime ore capiremo l’evoluzione. Speriamo positiva. Il presidente vuole che l’attività di Forza Italia vada avanti spedita e che non si fermi. Berlusconi è vigile. Siamo in contatto con lui, la manifestazione del 5 e 6 maggio è confermata. Ho lavorato con lui fino a sabato a mezzanotte: Berlusconi è una persona molto attiva, innamorata di Forza Italia” ha detto Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia, ai microfoni di Non stop news su RTL 102.5.

Relativamente ai rumors sulla leucemia Barelli ha affermato: “Non posso entrare in merito così specifico. Non mi risulta quello che dicono sulla leucemia. Tutto il mondo è preoccupato per Berlusconi, che lascia il segno della sua attività. Oggi ci sarà un bollettino medico che mi auguro dia sollievo. E’ molto vicino alla sua famiglia”. “Pensa a Forza Italia e al futuro del Paese”.

Condizioni stazionarie per Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia si trova nella Terapia intensiva cardio-toraco-vascolare (settore Q, piano -1) diretta da Alberto Zangrillo per “un’infezione con affaticamento respiratorio” ed è “in trattamento con terapia antibiotica”. “È stabile, è una roccia, ce la farà anche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono” ha detto il fratello Paolo Berlusconi, uscendo dall’ospedale.

Gli unici che hanno accesso e hanno avuto accesso all’ex premier sono i familiari. Ieri tutti i figli, Marina, Piersilvio, Eleonora, Barbara e Luigi, sono arrivati nel corso della giornata all’ospedale per fare visita al padre. Insieme al leader di Forza Italia, anche la compagna e deputata di Forza Italia, Marta Fascina.

Berlusconi è arrivato in auto al San Raffaele ieri mattina intorno alle 12. Presentava affaticamento respiratorio. E’ stato sottoposto a una Tac e a esami del sangue. Il sospetto, poi confermato, era che potesse trattarsi di un’infezione polmonare che non si era completamente risolta e aveva nuovamente dato segni della sua presenza. La situazione dell’ex premier viene definita “sotto controllo”.

Contrariamente a quanto era stato anticipato, ieri non è stato diffuso un bollettino medico, ma tutto è rimandato a oggi e sarà il professor Zangrillo a diffondere le notizie sullo stato di salute dell’ex premier.

Messaggi per il Cavaliere arrivano da tutto il mondo politico. “A nome del Senato e mio personale formulo sinceri e affettuosi auguri di pronta guarigione al senatore e amico Silvio Berlusconi. Ti aspettiamo in Aula” dichiara il presidente del Senato Ignazio La Russa. “Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio” è il messaggio postato su Twitter dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Forza Silvio, l’Italia ti aspetta” il messaggio di auguri che Matteo Salvini rivolge al leader di Forza Italia, postando sui social una foto che li ritrae insieme sorridenti. “Un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi che è di nuovo al San Raffaele” dice Matteo Renzi. (AdnKronos)