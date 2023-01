Bimba di 3 anni morta al Santobono, Procura apre fascicolo.

Sono quindici i medici del policlinico Vanvitelli e dell’ospedale Santobono di Napoli indagati per la morte di Elena Cella, la bimba di tre anni e mezzo deceduta la scorsa settimana nell’ospedale pediatrico di Napoli.

Lo riporta Il Mattino.

L’indagine è scattata dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola. Gli inquirenti, che ipotizzano l’omicidio colposo, hanno disposto per venerdì il conferimento dell’incarico ai periti che successivamente eseguiranno l’esame autoptico. (ANSA).

Il calvario per Enrica, come spiega Il Mattino, è iniziato nella notte tra domenica e lunedì scorsi, quando la piccola ha cominciato ad accusare dei forti dolori alla pancia. Ricoverata al Santobono, è stata poi trasferita al reparto di Diabetologia del Policlinico Vanvitelli. In seguito a tre arresti cardiaci è stata riportata al Santobono per tentare l’ennesima rianimazione, ma invano. Elena, che non aveva patologie pregresse, è spirata in ospedale.