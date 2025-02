Bimba sbranata da pitbull, indagato il padre

- pubblicità -

Indagato per omicidio colposo e omessa custodia e vigilanza del cane il padre della bimba di 9 mesi uccisa dal pitbull di famiglia in casa ad Acerra, in provincia di Napoli. Lo ha stabilito la Procura di Nola.

Il 25enne, secondo quanto da lui stessi riferito alla polizia, non si era accorto di quanto accaduto poiché si era addormentato.