Bimbo di 8 mesi chiuso in auto, salvato dai Carabinieri a Marcianise

È accaduto nella mattinata di ieri in località Aurno a Marcianise, nel casertano, dove all’interno del parcheggio del Centro Commerciale “Campania” una giovane mamma, dopo aver caricato la spesa in macchina e sistemato il proprio bambino di appena otto mesi nel seggiolino, ha inavvertitamente lasciato le chiavi dell’auto con il telecomando all’interno dell’abitacolo.

Dopo qualche minuto il sistema di sicurezza elettronico dell’auto ha fatto scattare il blocco delle portiere, impedendo così alla donna di entrare in macchina.

Nell’immediato la stessa ha realizzato che il proprio piccolo era bloccato nell’abitacolo e che, visto il caldo e i finestrini chiusi, doveva farlo uscire immediatamente.

Senza perdersi d’animo, grazie anche all’aiuto di un passante che le ha prestato il proprio smartphone, la 36enne ha chiesto aiuto ai Carabinieri attraverso il numero di emergenza “112”.

L’operatore della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Marcianise, avuto contezza della gravità della situazione ha subito inviato sul posto una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, già in circuito in quella zona per un servizio di controllo del territorio.

I militari dell’Arma, sopraggiunti dopo pochi minuti presso il parcheggio del parco commerciale, hanno individuato l’autovettura segnalata e la giovane mamma visibilmente preoccupata per il proprio bambino.

Dopo aver accertato che la posizione in macchina del piccolo e la sua reattività avrebbero permesso la forzatura in sicurezza del deflettore laterale destro, uno dei carabinieri intervenuti, grazie all’attrezzatura in dotazione, ha infranto il cristallo e aperto la portiera posteriore.

La mamma, che nell’immediato ha ringraziato i militari dell’Arma per la tempestività dell’intervento, ha potuto così riabbracciare il proprio piccolo.