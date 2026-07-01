Black out al Parco Elena, 2.000 utenze senza corrente elettrica

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Un doppio guasto sulla rete di distribuzione elettrica, provocato dalle eccezionali ondate di calore che hanno danneggiato alcuni cavi di media tensione nell’area del Parco Elena (via Tasso, tra i quartieri Chiaia e Vomero, ndr), sta lasciando circa duemila utenze senza fornitura a Napoli.

Secondo quanto comunicato dal Comune, i tecnici di E‑Distribuzione sono intervenuti immediatamente, operando in coordinamento costante con l’amministrazione cittadina, in particolare con l’Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche, che segue la situazione fin dalle prime ore del disservizio.

Grazie alla collaborazione tra Comune ed E‑Distribuzione, è stata individuata un’area idonea per l’installazione di una power station temporanea, che consentirà un progressivo ripristino dell’erogazione elettrica già dal pomeriggio, in attesa del completamento degli interventi strutturali di riparazione.

Le attività proseguiranno senza interruzioni fino alla piena risoluzione del guasto. E‑Distribuzione ha inoltre attivato una task force dedicata, impegnata sul territorio con uomini e mezzi straordinari per fronteggiare l’emergenza legata alle ondate di calore.