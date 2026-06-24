Black out anche in via Sant’Anna dei Lombardi

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Un ulteriore guasto a seguito dell’incendio di lunedì sera che ha causato un blackout in nell’area di corso Umberto si è registrato in giornata in via Sant’Anna dei Lombardi. Questo sta comportando la mancata alimentazione di circa 2.500 utenze.

E -distribuzione sta intervenendo in zona con una power station e un cavo attrezzi, in grado di alimentare in maniera ausiliaria le utenze in maniera da ripristinare l’erogazione dell’energia elettrica, in attesa di un intervento di riparazione definitivo.

Le attività sono seguite anche dai tecnici dell’Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche del Comune di Napoli.

Come per il blackout registrato in Corso Umberto, l’Amministrazione comunale rivolge un appello a tutti i residenti della zona interessata e delle aree limitrofe, invitandoli a limitare al massimo l’uso della corrente elettrica e dei dispositivi ad alto consumo nelle prossime ore in modo da favorire il recupero della alimentazione in emergenza del maggior numero di utenze.

Questo accorgimento è inoltre fondamentale per non sovraccaricare il sistema, in questa fase delicata e consentire il corretto svolgimento dei lavori di ripristino in totale sicurezza

L’interruzione di energia elettrica si è verificata anche nella giornata di oggi, e-distribuzione ha messo in funzione un grosso generatore all’altezza della Posta Centrale in vua Monteoliveto.