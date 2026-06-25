Black out centro storico, ripristinate linee elettriche

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Sono terminate, a cura di e‑Distribuzione, le operazioni di ripristino delle linee elettriche danneggiate nel cunicolo sottoservizi di corso Umberto I, compromesse dai sovraccarichi energetici generati nella serata del 22 giugno durante l’ondata di calore che sta interessando la città.

Secondo quanto comunica il Comune di Napoli, sono ora al lavoro i tecnici di Edison Next Government per il ripristino della rete di pubblica illuminazione, cui seguirà l’intervento degli operatori delle telecomunicazioni. Le attività proseguiranno per tutta la notte: solo al termine sarà possibile rialimentare stabilmente le linee e procedere alla rimozione dei gruppi elettrogeni installati nei pressi delle principali cabine del centro cittadino.

Appello ai residenti: “Limitare i consumi per non sovraccaricare il sistema”

L’amministrazione esprime “profondo apprezzamento” per il lavoro svolto dai tecnici di e‑Distribuzione e dagli operatori impegnati “ininterrottamente da oltre 48 ore”, e rinnova l’invito ai residenti dell’area interessata e delle zone limitrofe a ridurre al minimo l’uso di energia elettrica e dei dispositivi ad alto consumo, per evitare ulteriori sovraccarichi e consentire il completamento dei lavori in sicurezza.

Oltre 2.500 utenze coinvolte. Operai al lavoro sotto il caldo

Il blackout, originato da un rogo nel sottosuolo e aggravato dalle temperature elevate, sta interessando da giorni un’ampia porzione del centro cittadino, da corso Umberto fino al centro storico. Sono oltre 2.500 le utenze coinvolte.

Decine di operai sono impegnati nelle operazioni di ripristino, spesso lavorando sotto ombrelloni da spiaggia per proteggersi dalla forte calura. Per garantire la continuità dei servizi essenziali, in particolare per bar e supermercati, sono stati installati gruppi elettrogeni a tutela delle attività commerciali più esposte al rischio di deterioramento delle merci.

La protesta dei commercianti: “Danni ingenti e informazioni insufficienti”

L’associazione Toledo Spaccanapoli esprime “forte preoccupazione” per i “gravissimi disagi” che stanno colpendo centinaia di attività del centro, già in difficoltà dopo giorni di interruzioni e limitazioni nell’erogazione dell’energia elettrica.

Il presidente Rosario Ferrara riconosce l’impegno dei tecnici ma denuncia la mancanza di comunicazioni chiare e tempestive: “Gli imprenditori hanno il diritto di conoscere lo stato dell’emergenza, i tempi del ripristino e le eventuali misure di sostegno”.

L’associazione chiede al Comune, agli enti competenti e al gestore della rete di: fornire aggiornamenti ufficiali e costanti sull’evoluzione dell’emergenza, effettuare una ricognizione dei danni economici subiti dalle attività, valutare misure straordinarie di sostegno e ristoro per le imprese coinvolte