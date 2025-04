Blackout in Spagna e Portogallo

- pubblicità -

Maxi blackout in Spagna oggi, lunedì 28 aprile, con effetti anche nel vicino Portogallo e nel sud della Francia.

L’interruzione della corrente, avvenuta attorno alle 12.30, ha fermato le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia, mandato in tilt i semafori e lasciato senza corrente l’aeroporto di Barajas.

L’interruzione ha provocato anche problemi alle linee telefoniche e ai treni come riferisce la società ferroviaria nazionale Renfe. Anche in Portogallo il blackout è generalizzato con l’aeroporto di Lisbona senza elettricità.

La compagnia statale che gestisce l’intera rete di trasmissione dell’elettricità, Red Eletrica, ha annunciato di aver azionato i piani di emergenza e che “sta analizzando le cause” del blackout “dedicando tutte le risorse per risolverlo”. Mobilitati anche governo e ministeri spagnoli anche se ancora non è stata fornita una spiegazione di quello che è successo.

Anche l’Instituto Nacional de Ciberseguridad, l’istituto nazionale per la cybersicurezza, sta cercando di capire se sia stato un attacco cyber.

Per motivi di sicurezza anche le centrali nucleari del Paese hanno smesso di produrre elettricità come riferisce El Pais, interrompendo la fornitura della rete. Secondo fonti del Consiglio di sicurezza nazionale, però, i sistemi interni di ogni centrale devono restare operativi e gli impianti stanno utilizzando gruppi elettrogeni per alimentarli.

Le autorità spagnole del controllo del traffico hanno chiesto agli spagnoli di evitare gli spostamenti in auto. “A causa del blackout, vi chiediamo di evitare il più possibile gli spostamenti”, si legge in un messaggio pubblicato su X dalla direzione generale del traffico, che fa riferimento al fatto che la mancanza di elettricità “non permette il funzionamento di semafori e altri mezzi di segnalazione”.