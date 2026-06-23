Blackout nella notte in Corso Umberto, 300 utenze ancora senza corrente

- pubblicità -

Un blackout significativo ha interessato nella notte Corso Umberto, nel cuore di Napoli, a causa – secondo quanto riferisce il Comune – della prolungata e violenta ondata di calore che da giorni sta colpendo l’area metropolitana. Le temperature elevate avrebbero provocato danni importanti alla rete elettrica di distribuzione, mettendo sotto pressione gli impianti.

Tecnici al lavoro da ore

Sul posto sono intervenuti immediatamente il dirigente e i tecnici dell’Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche del Comune, insieme al gestore della rete elettrica. L’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, ha seguito da vicino le operazioni di riparazione, tuttora in corso.

Al momento si registrano ancora circa 300 utenze senza energia elettrica. I tecnici stanno lavorando per ridurre al minimo i tempi del disservizio e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

L’appello del Comune: “Limitare i consumi per evitare nuovi sovraccarichi”

L’amministrazione comunale ha rivolto un appello ai residenti della zona e delle aree limitrofe, invitandoli a limitare l’uso della corrente elettrica e dei dispositivi ad alto assorbimento nelle prossime ore.

Una misura ritenuta necessaria per: favorire il recupero dell’alimentazione in emergenza del maggior numero di utenze, evitare ulteriori sovraccarichi su una rete già provata dal caldo eccezionale econsentire ai tecnici di operare in sicurezza durante le fasi di ripristino