Blitz GdF al San Carlo, acquisiti documenti

La Guardia di Finanza di Napoli, Nucleo di polizia economico‑finanziaria, ha effettuato un accesso negli uffici del Teatro San Carlo.

I militari hanno acquisito numerosi faldoni relativi alla gestione finanziaria della Fondazione.

Il focus riguarda il periodo precedente all’insediamento dell’attuale sovrintendente Fulvio Macciardi.

L’operazione avviene su delega di due autorità inquirenti: la prima, sul piano penale, della Procura della Repubblica di Napoli, disposta dal Procuratore aggiunto Giuseppina Loreto, fascicolo per peculato, al momento contro ignoti, la seconda sul piano contabile, della Procura Regionale della Corte dei Conti, PM contabile Davide Vitale, volta alla verifica di eventuali danni erariali .

Il San Carlo gestisce circa 40 milioni di euro l’anno di fondi pubblici destinati alle attività della Fondazione.

Gli investigatori stanno analizzando: affidamenti, incarichi, consulenze, procedure amministrative, flussi finanziari.

L’obiettivo è ricostruire eventuali irregolarità o gestioni non conformi.

L’indagine è nella fase iniziale: la formula “contro ignoti” indica che si sta ancora verificando se e come si siano consumate condotte illecite.

Non si esclude che nelle prossime settimane possano emergere elementi utili a individuare responsabilità specifiche.