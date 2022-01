Bomba a chiodi trovata a Cardito.

Una bomba farcita di chiodi metallici, come quella utilizzata nell’attentato del 2019 a Lione è stata sequestrata dai carabinieri nel Napoletano: avrebbe potuto uccidere e sfregiare chiunque fosse rimasto nel raggio di 100 metri.

La bomba, insieme ad un altro ordigno, è stata trovata nell’abitazione di Carmine Polito, già sottoposto ai domiciliari.

Il 40enne di Cardito è stato arrestato anche per detenzione di droga a fini di spaccio: oltre agli esplosivi nascondeva in casa mezzo chilo di marijuana e 83 grammi di hashish. I carabinieri della compagnia di Casoria hanno fatto controlli nelle cittadine di Cardito e Afragola con decine di pattuglie e con le unità cinofile del nucleo di Sarno.

Non solo bombe ma anche armi da fuoco nel bilancio finale: un fucile a canne mozze e una cartuccia calibro 12 sono stati rinvenuti in una traversa sterrata di campagna, in via Cinquevie nel comune di Afragola. L’arma è risultata provento di un furto commesso nel comune di Giugliano in Campania nel 2019. (ANSA).