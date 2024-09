- pubblicità -

A Napoli, la sera di ieri è stata segnata da un temporale improvviso che ha colpito la città alle 20:00.

La pioggia ha continuato a cadere incessantemente per oltre un’ora, provocando gravi allagamenti in ogni quartiere.

In particolare, la zona dei Campi Flegrei ha subito danni significativi, con strade a Bacoli e Pozzuoli che si sono trasformate in veri e propri torrenti d’acqua. Numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco che hanno richiesto interventi urgenti. Le operazioni di soccorso hanno riguardato principalmente alberi abbattuti e strutture pericolanti come finestre e porte.

Un intervento particolare è stato effettuato intorno alle 20:45 nel parco Corney a Bagnoli, dove diverse persone avevano bisogno di aiuto.

Un evento grave si è verificato anche in via Pietro Castellino, dove un grosso smottamento ha costretto le autorità a transennare l’area in attesa delle verifiche sulla stabilità della strada. Si temono ulteriori crolli e le squadre di emergenza sono al lavoro per garantire la sicurezza dei residenti.

Questo episodio ha messo in luce la fragilità del sistema di drenaggio urbano e l’imprevedibilità dei fenomeni atmosferici estremi. Le autorità locali stanno considerando misure preventive per evitare il ripetersi di situazioni simili in futuro, come il miglioramento delle infrastrutture e l’implementazione di sistemi di allarme tempestivo per i cittadini.