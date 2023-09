Bombola esplosa in casa, non ce l’ha fatta il 53enne ustionato

Nell’ospedale Cardarelli di Napoli è morto – a seguito delle complicazioni cliniche per le gravi ustioni riportate – il 53enne Salif Lancone del Burkina Faso. L’uomo era rimasto ferito domenica scorsa 17 settembre per l’esplosione di una bombola di gas all’interno dell’appartamento dove viveva a Casoria.

Sul posto intervennero i i carabinieri della locale compagnia, Il 53enne era stato portato al Cardarelli in codice rosso per le gravi ustioni riportate.

L’appartamento venne stato sequestrato e ritenuto inagibile, così come l’intera verticale della palazzina.

Vennero temporaneamente sgomberati 4 nuclei familiari (in totale 6 persone) in quanto gli appartamenti sulla verticale di quello interessato dall’esplosione era stati dichiarati momentaneamente inagibili, in attesa di sopralluogo sulla staticità dell’immobile.