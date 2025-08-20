Bonifica Fontana della Duchessa a Capodimonte

- pubblicità -

La task force per il decoro urbano è intervenuta nella zona adiacente alla fontana della Duchessa, a Capodimonte, precedentemente occupata da un cantiere. Grazie al lavoro sinergico di agenti della polizia locale e personale dei Servizi sociali del Comune, della Napoli Servizi e dell’Asia, l’area è stata bonificata e restituita alla piena fruibilità dei cittadini.

Una particolare attenzione alla zona della basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio, che è una delle Chiese giubilari di Napoli, era stata chiesta in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche in vista dei prossimi eventi religiosi. Effettuata la pulizia e la sistemazione dell’area, sarà successivamente avviata la rifunzionalizzazione della fontana monumentale che si trova accanto all’edificio religioso.

Voluta dal sindaco Gaetano Manfredi e coordinata da Ciro Turiello, la task force per il decoro urbano ha realizzato, nelle ultime settimane, numerosi interventi in varie zone della città, grazie al coinvolgimento degli assessorati e all’impegno operativo delle società partecipate e delle Municipalità.