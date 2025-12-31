Botti, Capodanno in sicurezza con i consigli della Polizia

- pubblicità -

Sta per iniziare il conto alla rovescia per salutare il nuovo anno. Ricordiamo che i “botti di Capodanno”, se non utilizzati in modo consapevole e responsabile, possono essere molto pericolosi se non letali.

Ecco i consigli degli artificieri della Polizia di Stato, per trascorrere le ultime ore che ci separano dal 2026 senza rischi:

Acquistate, soltanto da rivenditori autorizzati, fuochi d’artificio con marchio CE ben esposto ed evitate i botti fai da te;

Leggete attentamente le istruzioni riportate sulla confezione degli oggetti che acquistate;

Accendete i fuochi d’artificio solo in condizioni di buona visibilità;

Non accendeteli mai in presenza di vento;

Accendeteli soltanto all’aperto, a distanza da bambini, abitazioni, alberi e lontano da altri oggetti facilmente infiammabili;

Non lasciateli incustoditi;

In caso di malfunzionamento, non provate a riaccenderli neppure a distanza di ore ma segnalate la presenza al Numero unico di emergenza 1-1-2 (Nue);

Non raccogliete fuochi inesplosi o apparentemente integri perché il loro spostamento, sfregamento o urto potrebbe provocare un’esplosione improvvisa;

Verificate se nel vostro Comune sia in atto un’ordinanza che ne vieta o regola l’utilizzo.

Infine, è bene ricordare che, cani e gatti, sono estremamente sensibili alle luci e ai rumori intensi provocati dalle esplosioni, quindi i poliziotti del Reparto cinofili, raccomandano di non lasciarli in giardino o in luoghi potenzialmente esposti a questi rischi, di non abbandonarli a loro stessi e, qualora avessero paura, cercare di distrarli con il gioco. Se i nostri migliori amici a quattro zampe, dovessero restare soli in casa, è buona norma chiudere il più possibile le finestre, nascondere eventuali oggetti con cui potrebbero farsi del male e assicurarsi che non ci siano possibilità di fuga.

Festeggiamo il Capodanno in allegria e sicurezza.