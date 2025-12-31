Botti, Capodanno in sicurezza con i consigli della Polizia

Sta per iniziare il conto alla rovescia per salutare il nuovo anno. Ricordiamo che i “botti di Capodanno”, se non utilizzati in modo consapevole e responsabile, possono essere molto pericolosi se non letali.
Ecco i consigli degli artificieri della Polizia di Stato, per trascorrere le ultime ore che ci separano dal 2026 senza rischi:
- Acquistate, soltanto da rivenditori autorizzati, fuochi d’artificio con marchio CE ben esposto ed evitate i botti fai da te;
- Leggete attentamente le istruzioni riportate sulla confezione degli oggetti che acquistate;
- Accendete i fuochi d’artificio solo in condizioni di buona visibilità;
- Non accendeteli mai in presenza di vento;
- Accendeteli soltanto all’aperto, a distanza da bambini, abitazioni, alberi e lontano da altri oggetti facilmente infiammabili;
- Non lasciateli incustoditi;
- In caso di malfunzionamento, non provate a riaccenderli neppure a distanza di ore ma segnalate la presenza al Numero unico di emergenza 1-1-2 (Nue);
- Non raccogliete fuochi inesplosi o apparentemente integri perché il loro spostamento, sfregamento o urto potrebbe provocare un’esplosione improvvisa;
- Verificate se nel vostro Comune sia in atto un’ordinanza che ne vieta o regola l’utilizzo.
Infine, è bene ricordare che, cani e gatti, sono estremamente sensibili alle luci e ai rumori intensi provocati dalle esplosioni, quindi i poliziotti del Reparto cinofili, raccomandano di non lasciarli in giardino o in luoghi potenzialmente esposti a questi rischi, di non abbandonarli a loro stessi e, qualora avessero paura, cercare di distrarli con il gioco. Se i nostri migliori amici a quattro zampe, dovessero restare soli in casa, è buona norma chiudere il più possibile le finestre, nascondere eventuali oggetti con cui potrebbero farsi del male e assicurarsi che non ci siano possibilità di fuga.
Festeggiamo il Capodanno in allegria e sicurezza.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.