Botti di Capodanno, 57 feriti tra Napoli e provincia

Un giovane marocchino è stato accoltellato a Chiaia durante un tentativo di rapina. A Somma Vesuviana feriti un 18enne e un 19enne sempre con armi da taglio.

In un ristorante di Giugliano in una rissa tra due gruppi rivali un uomo è stato ferito a colpi di pistola. Spari anche da un benzinaio Q8 ad Acerra nella notte al culmine di una lite tra due persone.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, si dice soddisfatto delle azioni messe a punto nel dispositivo di controllo sui botti di Capodanno. Dopo aver visionato i dati relativi alle persone ferite in città e in provincia si è così espresso: “I sequestri eseguiti nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine sono stati ingenti e per questo attraverso il questore di Napoli, Maurizio Agricola, il comandante provinciale dei carabinieri, Biagio Storniolo; della Guardia di Finanza, Carmine Virno; dei vigili del fuoco, Giuseppe Paduano e della polizia locale di Napoli, Ciro Esposito intendo ringraziare tutti gli uomini e le donne in divisa che hanno lavorato senza risparmiare energie”.

Infine ha elogiato anche la maturità delle persone e ringraziato il sindaco Manfredi: “La maturità delle persone ha consentito di avere un bilancio che rispetto allo scorso anno che è stazionario in termini di numeri. Dei 57 feriti però 40 stati subito dimessi dagli ospedali”. E non va trascurata l’opera “prestata la scorsa notte dal personale che ha lavorato nei diversi presidi ospedalieri della città e della provincia, cui va il mio grazie sentito. La Polizia locale ha dispiegato 300 unità e di questo ringrazio il sindaco di Napoli e della città metropolitana, Gaetano Manfredi. Napoli città accogliente e straordinaria ha risposto in maniera positiva”