Luca Abete torna a occuparsi di spedizioni scorrette di materiale esplosivo.

Non sono in pochi infatti i furbetti che vendono petardi e altro materiale pericoloso spedendoli attraverso corrieri comuni invece della spedizione speciale che si dovrebbe fare per legge.

Qui il servizio

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/spedizioni-pericolose-ed-esplosive_77178.shtml