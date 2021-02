Bradisismo a Pozzuoli, Borrelli: al momento non c’è allarme.

Il fenomeno di bradisismo a Pozzuoli è attentamente monitorato dalla Comunità scientifica.

Al momento non vi sono particolari motivi di allarme”.

Così il capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, giunto a Pozzuoli dopo la forte intensificazione di fenomeni sismici, accompagnati da boati, dall’inizio di gennaio.

“Il sollevamento della terra nell’area flegrea- ha aggiunto Borrelli – avviene ad un ritmo di 12 mm al mese”. Il capo della Protezione civile ha definito “situazione di attenzione” quella attuale, e ha aggiunto che “al momento non vi sono ragioni per cambiare lo scenario”. Una esercitazione nazionale di Protezione civile potrebbe svolgersi in autunno a Pozzuoli. (ANSA).