Bradisismo, lettera al Presidente della Repubblica per sfollati dal Consiglio Comunale

«Con riferimento alla prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e al contributo di autonoma sistemazione per le famiglie sfollate ho ritenuto opportuno inviare una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sollecitare un suo autorevole intervento al fine di favorire un maggiore impegno delle istituzioni, a tutti i livelli, per ridare dignità e speranza a persone che desiderano solo rientrare nelle loro case. Ho illustrato al Presidente che il prossimo 15 luglio le famiglie dell’area flegrea sgomberate dalle loro case, perché dichiarate inagibili per il terremoto del 20 maggio scorso, dovranno lasciare gli alberghi in cui sono state temporaneamente sistemate. La difficile situazione che stanno vivendo le famiglie puteolane, composte anche da numerosi bambini e anziani, costrette a vivere e dormire nel palazzetto dello sport nella frazione di Monterusciello, è inaccettabile per un Paese civile. Dall’esterno non è facile comprendere la loro situazione, perdere la propria casa è una condizione di disagio insopportabile, dal momento che si sono trovate costrette a scegliere tra vivere in un palazzetto dello sport in condizione provvisoria senza docce – tenuto anche conto del particolare periodo estivo caldo e afoso – oppure trovare una casa in fitto con un misero contributo. Ho chiesto, quindi, di rivedere il programma degli interventi previsti, e le risorse stanziate, anche in considerazione delle specificità di un territorio che negli ultimi anni sta vivendo uno sviluppo per il quale gli immobili e le seconde case vengono destinate a locazioni brevi ad uso turistico con l’inevitabile e notevole aumento dei fitti, tenuto conto anche dei costi correlati».