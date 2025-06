Branco di minori picchia donna, identificati aggressori

- pubblicità -

Una donna di 59 anni è stata spinta a terra e presa a calci da un branco di ragazzini, tutti minorenni, sabato pomeriggio in via Leopardi a Fuorigrotta.

Dopo una lite per futili motivi all’interno di un supermercato, sei minorenni (quattro ragazzi e due ragazze, tra i 12 e i 16 anni) hanno spinto la donna con violenza, colpendola anche con calci alla schiena.

La donna è caduta rovinosamente, riportando un trauma cranico. È stata prima soccorsa all’ospedale San Paolo, poi trasferita al San Giovanni Bosco, dove è ricoverata in prognosi riservata. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

I carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli hanno rapidamente identificato i sei presunti responsabili, anche grazie a riprese video della scena.