Bufala Fest, non solo mozzarella, presentazione giovedì 29.

Giovedì, 29 agosto 2019, alle ore 11:00, a Napoli, presso il Ristorante Fratelli La Bufala (Via Caracciolo, n. 10) si terrà la conferenza stampa di presentazione della V edizione di “Bufala Fest – Non solo mozzarella”, in programma dal 31 agosto all’8 settembre sul Lungomare di Napoli.

Interverranno:

Giovanni Galbiat i, CEO di A Cento SpA (Fratelli La Bufala);

i, CEO di A Cento SpA (Fratelli La Bufala); Nicola Marrazzo , Consigliere Regionale e Presidente Terza Commissione Attività Produttive Regione Campania;

, Consigliere Regionale e Presidente Terza Commissione Attività Produttive Regione Campania; Enrico Panini , Vice Sindaco del Comune di Napoli;

, Vice Sindaco del Comune di Napoli; Pier Maria Saccani , Direttore Generale del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP;

, Direttore Generale del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP; Antonio Rea , Organizzatore Bufala Fest;

, Organizzatore Bufala Fest; Attilio Albachiara , Presidentedell’Associazione Mani d’Oro;

, Presidentedell’Associazione Mani d’Oro; Francesco Sorrentino, Organizzatore Bufala Fest.

Modera Vincenzo La Croce, CEO di VLC Marketing.

Al termine della conferenza stampa sarà offerto un buffet preparato dagli chef di Fratelli La Bufala con prodotti della filiera bufalina.