Bus Anm finisce fuori strada a Mugnano, nessun ferito.

Un autobus dei servizi di linea dell’Anm è finito fuori strada, finendo la sua corsa sullo spartitraffico.

E’ accaduto a Mugnano (Napoli), nei pressi della rotonda della Circumvallazione esterna.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri ed un ambulanza. I vigili del fuoco per liberare il bus hanno dovuto tagliare anche i rami di alcuni alberi. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento. A bordo dell’autobus non c’erano passeggeri.

L’autista è stato soccorso e portato in ospedale: le sue condizioni di salute non destano preoccupazione (ANSA).