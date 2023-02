Busitalia Campania, nuove modalità di acquisto dei titoli di viaggio.

Busitalia Campania (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), a seguito di accordo con UnicoCampania e Servizi in Rete 2001 Srl, amplia il numero delle rivendite in cui è possibile l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale.

La modalità di vendita introdotta, disponibile tramite il circuito PUNTO LIS presso 680 rivendite in provincia di Salerno (edicole, bar, tabacchi, agenzie di viaggio), permette l’acquisto dei titoli di viaggio di corsa semplice e giornaliero Busitalia Campania con “emissione istantanea” presso gli esercenti commerciali convenzionati e dotati di apposito terminale.

COME FUNZIONA – Per avere il proprio biglietto attraverso un terminale PUNTO LIS, basta comunicare al gestore del punto vendita il comune di partenza, quello di arrivo e la tipologia di biglietto, il terminale stamperà una semplice ricevuta con QR Code valido come titolo di viaggio, sul quale sono riportati data e ora di emissione, origine e destinazione, tipologia di biglietto e periodo di validità.

PIÙ FLESSIBILITÀ – È possibile “pre-acquistare” i titoli di viaggio prima della data prevista, il canale di acquisto consente infatti di programmare il proprio spostamento e acquistare con comodità e semplicità: basta indicare al gestore PUNTO LIS il giorno e l’ora in cui si intende utilizzare il biglietto, fino ad un massimo di sette giorni prima del viaggio.

VERIFICA DEL TITOLO DI VIAGGIO – Al momento della verifica, basterà mostrare lo scontrino agli addetti che accerteranno, tramite l’APP di UnicoCampania, la validità del titolo di viaggio.

CIRCUITO PUNTO LIS NELLA REGIONE CAMPANIA- I punti vendita PUNTO LIS presenti sul territorio regionale sono: 680 in provincia di Salerno (in corso di ampliamento), 1.329 in provincia di Napoli, 356 ad Avellino, 245 a Benevento, 535 a Caserta.

Tutti i dettagli e le informazioni del caso sono disponibili su www.fsbusitaliacampania.it