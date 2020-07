Busto di San Gennaro al Cotugno.

Un grande busto di San Gennaro in bronzo, con uno sguardo intenso, rivolto da oggi verso l’edificio dell’Ospedale Cotugno, il centro principale della lotta al coronavirus a Napoli e in Campania.

Lo sguardo del santo protettore di Napoli si è posato oggi sull’ospedale grazie a Lello Esposito, artista partenopeo che ha deciso di spostare la grande statua da 20 quintali dal suo studio in Piazza San Domenico e portarla davanti all’ospedale dove resterà per tutta l’emergenza covid19.

“Mi sembrava giusto che questi occhi di San Gennaro – spiega Esposito – dalle viscere del centro di Napoli salissero qui, nella parte più alta della città. E’ un segno in questo momento in cui tutti noi riusciamo a vedere solo gli occhi degli altri per la mascherina e lui guarda da oggi l’ospedale che è un’eccellenza da sempre e in cui oggi si combatte il virus”. (ANSA)