Caapodanno e post, Polizia Municipale ed Asia al lavoro

Numerosi i controlli degli agenti della Polizia Municipale di Napoli durante i festeggiamenti per il Capodanno. Gli agenti hanno operato nelle aree del centro storico, lungomare e dei cosiddetti “baretti”, in particolare via V. Bellini, via M. Spadaro, piazzetta Rodinò, via Chiaia, vico Belledonne, via Bisignano, via Parthenope, piazza Trieste e Trento, le aree tradizionalmente caratterizzate dalla movida napoletana e da un particolare afflusso di turisti durante il periodo delle festività.

Diversi esercizi commerciali sono stati sanzionati per le insegne e l’impatto acustico non a norma, per problematiche relative alla licenza per la vendita di alcolici nonché per occupazione abusiva di suolo pubblico.

In piazza Trieste e Trento, sono state sequestrate 350 bottiglie di spumante e birra, un centinaio di lattine di altre bevande, 1850 frontalini luminosi, 107 lanterne cinesi. Sul fronte della prevenzione inerente i fuochi d’artificio, che ha visto la Polizia Municipale particolarmente impegnata negli ultimi giorni, sono stati sequestrati 374 bengala, oltre 1000 pezzi di materiale esplodente tra cui razzi, minerve e mitraglie.

Da sottolineare, inoltre, il sequestro penale di 138 kg di fuochi d’artificio con il conseguenziale deferimento all’Autorità Giudiziaria di tre persone.

Dopo i festeggiamenti di Capodanno a Napoli, la città ha assistito a un’imponente operazione di pulizia notturna condotta da Asia, una società che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani. Quest’intervento straordinario si è reso necessario per far fronte all’enorme quantità di rifiuti prodotta dai festeggiamenti, e ha avuto un risultato impressionante: è stato raccolto oltre il 20% in più di rifiuti rispetto al solito.

Tale azione è stata frutto di una stretta collaborazione con l’assessore Vincenzo Santagada e l’Assessorato alla Salute e al Verde del Comune di Napoli. L’operazione ha visto coinvolta una vasta squadra di circa 1.500 persone, tra uomini e donne, coordinate da dirigenti, tecnici, e capisquadra esperti. Inoltre, sono stati impiegati 600 mezzi per la raccolta che hanno operato capillarmente su tutto il territorio cittadino. Particolare attenzione è stata dedicata alle zone centrali e molto frequentate, come Piazza del Plebiscito e via Caracciolo, epicentri degli eventi e dei festeggiamenti che hanno attirato migliaia di cittadini e turisti. Durante questa intensa attività mattutina, gli operatori sono riusciti a raccogliere ben 250 tonnellate di rifiuti in più rispetto al normale carico giornaliero, risultato che testimonia la mole impressionante di scarti per lo più abbandonati nelle strade. Tra i rifiuti raccolti, vi erano soprattutto carta, vetro e residui di botti.

La gestione di questi materiali richiedeva misure di sicurezza adeguate, specialmente a causa della presenza di petardi inesplosi, che possono essere estremamente pericolosi se non maneggiati correttamente. Per questo, è stata adottata l’innovativa scelta di utilizzare veicoli privi di compattatori che facilitano una gestione più sicura dei rifiuti potenzialmente pericolosi. In aggiunta, sono stati utilizzati automezzi specializzati per rimuovere e sostituire i cassonetti danneggiati durante la notte.

Alcuni di questi contenitori sono stati particolarmente compromessi a causa dell’incauto comportamento di alcune persone durante le celebrazioni. Il rapido intervento ha permesso di ripristinare la funzionalità dei cassonetti e di garantire che la raccolta dei rifiuti potesse riprendere secondo le modalità ordinarie nel più breve tempo possibile, riportando così Napoli al suo standard di pulizia e ordine.

“Stamattina – sottolinea l’assessore alla Salute e al Verde Santagada – è scattato il programma di pulizia dopo i festeggiamenti, che hanno visto molte migliaia di cittadini attendere il nuovo anno nelle piazze di Napoli. La città è apparsa ai turisti e ai napoletani ripulita dalle centinaia di tonnellate di rifiuti abbandonati a seguito dei festeggiamenti. Contestualmente agli appuntamenti in piazza, il piano previsto dal Comune di Napoli ha pienamente funzionato. In questo periodo, il potenziamento dei servizi resterà in vigore fino al 7 gennaio”.

“Anche quest’anno Asia ha messo in campo gran parte delle sue risorse durante la notte di Capodanno”, spiega l’amministratore unico Domenico Ruggiero. “Un ringraziamento va a tutti i lavoratori dell’azienda che, grazie al loro impegno, permettono ai cittadini di festeggiare una notte importante sapendo di poter ritrovare presto le strade della città pulite. Abbiamo concluso un anno in cui abbiamo aumentato di circa 3 punti percentuali la raccolta differenziata. Puntiamo a un ulteriore incremento anche per il prossimo anno”.

In strada uomini e mezzi hanno operato a ritmo serrato. Un lavoro apprezzato anche dai cittadini, come accaduto in via Cesario Console, dove un residente ha voluto offrire un caffè, al termine del servizio, a tutta la squadra di operatori Asia presente in zona.