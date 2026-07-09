Cadavere ritrovato tra gli scogli in via Nazario Sauro

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nello specchio d’acqua antistante il Lungomare di Napoli, all’altezza di via Nazario Sauro. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il corpo incastrato tra gli scogli .
Secondo un primo esame, si tratterebbe di un uomo di 30-40 anni, probabilmente di nazionalità straniera, che indossava soltanto dei pantaloncini. Non ci sarebbero segni evidenti di violenza, ma sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso .
Intervento della Guardia Costiera e dei Vigili del fuoco
La Guardia Costiera è intervenuta immediatamente con un gommone, ma la posizione del corpo – troppo vicino alla terraferma – ha reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per il recupero .
Al momento gli uomini della Guardia Costiera stanno perlustrando l’area alla ricerca di effetti personali che possano aiutare a identificare la vittima .
Identità ancora sconosciuta
Non sono stati trovati documenti o oggetti utili all’identificazione. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore, mentre la salma sarà sottoposta agli accertamenti medico‑legali.
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