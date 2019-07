Cade albero a Piazza Mazzini, tragedia sfiorata.

Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 immediatamente giunto sul luogo e trasportato in barella su un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche agenti della polizia municipale ed i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona.

Solo per puro caso sulla panchina situata sotto all’albero non vi erano più persone. Tra i residenti della zona lo spavento è stato tanto. Alcune persone avevano denunciato da tempo al Comune la pericolosità dell’albero caduto, chiedendo un intervento per evitare possibili incidenti.