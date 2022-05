Cade intonaco da soffitto in scuola a Caivano, nessun ferito perchè gli alunni erano a mensa. Nappi (lega): la scuola di De Luca, che dà priorità alle mascherine.

Crollo dal soffitto del plesso Rodari di Caivano questa mattina. Poteva essere una tragedia, ma per fortuna gli alunni in quel momento erano in sala mensa per consumare il pasto.

Il consigliere Gaetano Ponticelli tuona sull’accaduto: “Parliamo di un tetto che è stato sistemato da appena sei mesi, come è possibile che sia successo tutto questo? L’assessore all’Istruzione deve dimettersi. Chiederemo anche l’accesso agli atti e ci rivolgeremo alle forze dell’ordine. Ho fatto il sopralluogo con i tecnici del Comune. Si è staccato un pezzo di intonaco con il cemento dal solaio. Non c’erano bambini in aula, erano in pausa pranzo. Mi sono subito attivato per far arrivare la ditta della manutenzione e mettere tutto in sicurezza. Ho chiesto anche un ingegnere per un sopralluogo più approfondito con la verifica del solaio. I bambini devono essere al sicuro”.

“Altro che mascherine, caro De Luca, la sicurezza da garantire ai nostri ragazzi è prima di tutto quella di un tetto sicuro in scuole dignitose. La tragedia sfiorata nella scuola di Caivano dimostra invece tutta la precarietà degli istituti didattici campani, rispetto ai quali manca totalmente un’azione generale di vigilanza attiva e di controllo preventivo. Invece di continuare nelle sue inutili e paradossali crociate, la giunta regionale inizi a fare il suo dovere”.

Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Istruzione del Consiglio regionale.